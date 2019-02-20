Путин: у России и США есть взаимные претензии, но не на уровне Карибского кризиса

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что существующее взаимодействие военных России и США будет использовано для того, чтобы в мире не создавать кризисов, подобных Карибскому.

"У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать, работают специалисты", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, идут регулярные контакты. "Вот по Сирии же работают вместе. Да, проблемы есть, они создают все больше и больше этих проблем, но есть и механизмы, и инструменты совместной работы над этими проблемами", - сказал Путин. Он добавил: "Я надеюсь, что они будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса. Нет для этого никаких оснований".

Он подчеркнул, что нет предпосылок для того, чтобы настолько обострять международную обстановку.

"Что, сейчас идет какое-то жесткое противостояние между двумя системами, как это было в период холодной войны? Ведь нет же. Ну, есть взаимные претензии, разные подходы к решению тех или иных проблем, причем взаимные претензии, но это же не повод для того, чтобы доводить дело до какого-то противостояния на уровне Карибского кризиса 60-х годов прошлого века", - сказал Путин.

Россия, по его словам, этого не хочет. "Если там кто-то хочет, то пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет", - подчеркнул глава российского государства.

В новость были внесены изменения (19:53 мск) - добавлены подробности после второго абзаца