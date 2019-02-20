Беглов призвал молодежь становиться кандидатами на муниципальных выборах в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал молодежь активнее участвовать в муниципальных выборах, которые пройдут в городе осенью, и отметил, что они должны стать для молодых политиков и управленцев социальным лифтом.

"Один из важных вопросов - это, конечно, привлечение молодежи, чтобы молодежь привлекалась и имела социальные лифты. А какие социальные лифты могут быть - это, конечно, участие в местном самоуправлении. Я призываю и всегда призывал молодежь участвовать в выборах местного самоуправления", - сказал Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он добавил, что в городе должны быть созданы "школы молодого депутата и молодого лидера". "Никакого административного ресурса использоваться не будет, но создать молодежи условия, чтобы она участвовала [в выборах] и в равной степени с другими использовала свои возможности - это правильно. ", - отметил врио губернатора.

При этом на вопрос о своем участии в предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга Беглов не ответил. "Я на этот вопрос еще сам себе не ответил. Как буду готов - так сразу и отвечу", - сказал он.

Выборы депутатов в советы муниципальных образований города, а также выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.