Путин заявил, что теоретическая угроза отключения России от интернета есть

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Угроза отключения России от мировой сети интернет теоретически есть, надо быть к этому готовыми, заявил президент РФ Владимир Путин.

Зачем нужен закон об устойчивости Рунета. И что может измениться для обычных пользователей

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

"Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - отметил он