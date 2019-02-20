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Путин заявил, что теоретическая угроза отключения России от интернета есть

По словам главы государства, поэтому нужно создавать "такие сегменты, которые ни от кого не зависят"
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Угроза отключения России от мировой сети интернет теоретически есть, надо быть к этому готовыми, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

"Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - отметил он

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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