Путин назвал комплекс "Авангард" адекватным и асимметричным ответом на систему ПРО США

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал ракетный комплекс "Авангард" адекватным и асимметричным ответом на систему ПРО США и сравнил эту разработку по своему значению с первым спутником Земли.

"Нам нужно было дать адекватный или асимметричный, но серьезный ответ. Каким ответом можно считать именно такой? Это то, что из себя представляет "Авангард". Это движение крылатого планирующего блока в плотных слоях атмосферы", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Президент объяснил, почему он сравнил в ходе выступления с посланием Федеральному Собранию систему "Авангард" с первым спутником. "Я же оговорился: это, с точки зрения обеспечения безопасности, равноценная вещь абсолютно", - заметил глава государства.

Он добавил, что запуск первого спутника Земли с точки зрения обеспечения безопасности на тот период времени означал, что у СССР появились средства доставки ядерного заряда к территории вероятного противника. "Это баллистические ракеты. С этого началась вся ракетная программа. Но по большому счету она, конечно, и раньше развивалась, ну, в общем, с этого. Но против баллистических ракет наши американские друзья придумали ПРО", - сказал Путин.

Потребовался адекватный и асимметричный ответ со стороны России, добавил он.

Говоря о системе "Авангард", он подчеркнул, что скорость "Авангарда" свыше 20 махов . "И это с точки зрения обороноспособности для нас то же самое, абсолютно то же самое, как запуск первого спутника", - сказал президент.

С точки зрения современных технологий, современных материалов, отметил он, "это абсолютный прорыв". "Здесь на острие этого планирующего блока температура почти 3 тыс. градусов. Что такое 3 тыс.? На поверхности Солнца 6 тыс. градусов, а здесь три", - сказал Путин, заметив, что это эффект из кино - "летит и плавится по дороге".

Он вспомнил последнее испытание "Авангарда", когда оператор произнес слово "квитанция". "Что означает - изделие прибыло к цели, прямо как в кол попало. Вот это потрясающий успех нашей науки, инженерной школы и оборонной отрасли производства, потрясающий успех", - сказал он.

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