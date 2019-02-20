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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин заявил, что его призыв к США посчитать скорость и дальность оружия РФ - не угроза

По словам президента, это предложение просчитать последствия

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его предложение США посчитать скорость и дальность перспективного российского оружия - это не угроза, а предложение просчитать последствия.

"Это же не угроза. Но если они нам создают такие угрозы, то они должны знать, что за этим последует, чтобы потом не говорили и не обвиняли нас в излишней агрессивности, или еще в чем-нибудь", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

США объявили о своем решении, российская сторона понимает последствия. "А мы им говорим: ребята, а вы посчитайте. Считать умеете? Посчитайте, прежде чем принять такое решение, которое создало бы для нас дополнительные угрозы", - отметил Путин.

По словам президента РФ, российская сторона в закрытом режиме уже говорила об этом американским партнерам. "Мы в закрытом режиме, по сути, по-честному им уже давно это сказали", - сказал президент.

Он добавил, что "там же взрослые люди сидят, считать-то умеют". "Пусть считают, и только после этого счета принимают соответствующие решения. Посмотрим", - заключил глава российского государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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