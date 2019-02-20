Небензя: Запад применяет в Венесуэле те же методы, что на Украине

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Запад применяет сейчас в Венесуэле те же методы, которые успешно применял на Украине. Об этом заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя.

"Украина - это классический пример внешнего вмешательства, геополитического инжиниринга, технику которого так успешно освоил коллективный Запад, применяя его сегодня на Венесуэле", - сказал Небензя на заседании Генассамблеи по Украине.

"В случае с Украиной главный объект на этой геополитической доске - это Россия", - добавил он.