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Политический кризис в Венесуэле
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Небензя: Запад применяет в Венесуэле те же методы, что на Украине

Украина - это классический пример внешнего вмешательства, подчеркнул российский постпред

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Запад применяет сейчас в Венесуэле те же методы, которые успешно применял на Украине. Об этом заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя.

"Украина - это классический пример внешнего вмешательства, геополитического инжиниринга, технику которого так успешно освоил коллективный Запад, применяя его сегодня на Венесуэле", - сказал Небензя на заседании Генассамблеи по Украине.

"В случае с Украиной главный объект на этой геополитической доске - это Россия", - добавил он.

Теги
УкраинаВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеНебензя, Василий Алексеевич
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