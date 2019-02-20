Путин заявил, что "оборонная" часть его послания 2018 года была призвана успокоить россиян

"Я не думаю, что прошлое послание проходило "под грохот канонад", как вы сказали. Нужно было объяснить стране, на что мы тратили немалые ресурсы, нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что снижаем расходы на оборону", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Снижение расходов на оборону, по его словам, вызвало обеспокоенность, "не приведет ли это к снижению обороноспособности". Кроме того, был завершен целый ряд проектов, напомнил президент. "Вполне естественным было бы сказать о том, к чему мы пришли", - пояснил глава государства.

Президент добавил: "И, наконец, самое главное - ведь все, что мы делали и продолжаем делать, это в известной степени, я уже об этом говорил, ответ на выход наших американских партнеров из ДРСМД. И нам нужно было сказать стране, что все могут жить и чувствовать себя спокойно, что мы реагируем, и реагируем таким образом, как это было сказано".