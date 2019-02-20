Посольство РФ в Лондоне не может констатировать, что Скрипали все еще живы

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Беспокойство родственников экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии за их судьбу является обоснованным. Об этом заявил в среду пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, комментируя информацию о том, что мать Скрипаля - Елена Скрипаль - направила в правоохранительные органы России заявление с просьбой объявить ее сына и внучку в розыск.

"Беспокойство ближайших родственников Сергея и Юлии Скрипаль, а также их обращение в российские правоохранительные органы представляются вполне обоснованными", - сказал дипломат. По его словам, за действиями Елены Скрипаль стоит "естественное чувство обеспокоенности" за судьбу близких ей людей.

"Сложившаяся ситуация отягощается и тем, что представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, "волнение вызывают и недавние утечки в британских СМИ относительно ухудшения состояния здоровья Сергея Скрипаля, которого вообще никто не видел с момента инцидента 4 марта прошлого года". "Юлия же появилась на экране всего однажды, в мае 2018 года, в формате видеообращения, явно записанного под диктовку британских спецслужб. Все это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции", - указал дипломат.

Он также обратил внимание на то, что российские компетентные органы в официальном порядке направляли в адрес британских властей запрос о правовой помощи и предложение о проведении совместного расследования инцидента в Солсбери. "Однако и на запрос, и на предложение российской стороны британцы ответили отказом, проигнорировав нормы международного права. Та же участь постигла десятки направленных посольством нот и писем в МИД, МВД, полицию", - заметил пресс-секретарь.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.