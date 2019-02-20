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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Грызлов: при реализации поручений Путина нужно задействовать общественные инициативы

Председатель высшего совета "Единой России" также обратил внимание на призыв президента к регионам предлагать дополнительные меры по решению важнейших социально-экономических задач

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Необходимо максимально задействовать потенциал общественной инициативы для достижения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Такое мнение в среду выразил ТАСС председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

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"Мы обязаны в полной мере задействовать потенциал общественной инициативы для достижения поставленных целей. Считаю, что это касается и политических партий", - сказал он. Грызлов привел в пример недавно созданную при высшем совете "Единой России" рабочую группу "Устойчивое развитие". По словам политика, в ее задачи входит именно отработка подходов к общественно-государственному диалогу, продвижение общественных инициатив, направленных на достижение национальных целей, а также содействие регионам в реализации национальных проектов.

Председатель высшего совета партии также обратил внимание на прозвучавший в послании призыв к регионам предлагать дополнительные меры по решению важнейших социально-экономических задач. "Хочу отметить, что по всем ключевым направлениям, о которых говорил президент, он подчеркнул важность регионального измерения, работы именно на региональном уровне <...> Работа, направленная на достижение долгосрочных целей, должна уже сейчас приносить конкретные результаты, которые позитивно скажутся на жизни каждого гражданина России", - сказал Грызлов.

Он подчеркнул, что это касается всех ключевых направлений работы: поддержки семей, создания благоприятных условий для индивидуального строительства и других поставленных президентом задач.

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Путин, Владимир ВладимировичГрызлов, Борис ВячеславовичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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