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Володин призвал лидеров фракций давать оценку сомнительным высказываниям своих депутатов

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что подобные высказывания, как правило, звучат из уст депутатов, избранных по партийным спискам

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в четверг к лидерам думских фракций с призывом реагировать на дискредитирующие высказывания своих депутатов и давать им публичную оценку для того, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Спикер отреагировал на выступление депутата от ЛДПР Василия Власова, обратившего внимание на то, с какой скоростью тиражируются в новостном пространстве сомнительные заявления народных избранников. "Первый день после послания президента Федеральному собранию, и какая сегодня главная новость, связанная с Госдумой? Можете зайти и посмотреть: "В Госдуме назвали грязные носки пассажиров причиной дискомфорта в плацкартных вагонах", - заявил Власов. "Хорошие инициативы, хорошие законопроекты в Госдуме просто замыливаются такими [высказываниями]" - добавил он.

"Действительно, это стыд - то, что мы сегодня видим [в новостях], исходя из заявлений некоторых наших депутатов", - согласился Володин.

Председатель Госдумы обратил внимание на то, что подобные высказывания, как правило, звучат из уст депутатов, избранных по партийным спискам. "Равные права у всех депутатов, но депутат, избранный по одномандатному округу, более взвешен, более скрупулезен, более ответственен в своих заявлениях... Если депутат, избранный по одномандатному округу, так себя ведет, он прекрасно понимает, что его [в следующий раз] не изберут. А когда депутат, избранный по партийному списку, делает такие заявления, хотелось бы, чтобы фракция реагировала, причем реагировала публично", - заявил Володин.

"Внутри [фракций] берите и обсуждайте эти вопросы, коллеги должны с такого человека тоже спрашивать… И хотелось бы, чтобы руководители фракций давали оценку таким высказываниям депутатов, чтобы они фракции не позорили", - заключил Володин.

Выступая в среду с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин обратил внимание чиновников, всех, "кто работает в социальной сфере, приходит на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан", на необходимость "соответствовать самым строгим профессиональным требованиям", "чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги" и никогда не допускать "высокомерного отношения, неуважения к гражданам - ни в словах, ни в действиях".

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