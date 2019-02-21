Глава Крыма отстранил заместителя мэра Керчи на время служебной проверки

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель мэра Керчи Дилявер Мельгазиев отстранен от должности на время служебной проверки, которая вызвана некачественной работой городских служб, сообщил в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов во время выездного совещания.

Ранее сообщалось, что Аксенов инициировал комплексные проверки крымских городов. После претензий главы Крыма Сергея Аксенова сменились руководители Симферополя и Феодосии.

"Мной принято решение отстранить заместителя главы администрации Мельгазиева на время проведения служебного расследования", - сказал Аксенов на сообщении по проблемным вопросам городского округа Керчь, которое транслируется в эфире канала "Крым 24".

Он пояснил, что в городе существуют много проблем. В частности, плохо организована работа по сбору и вывозу бытовых отходов. Есть претензии к организации работы городского транспорта: автобусы ходят не по расписанию, из 40 новых автобусов, полученных городом, на линиях работают всего 16.

В пресс-службе Аксенова журналистам сообщили, что в четверг глава региона встретился с коллективом муниципального предприятия "Керчьгортранс", работники которого пожаловались на условия работы. В ходе общения с сотрудниками предприятия стало известно, что сейчас выявлена большая нехватка подвижного состава на троллейбусных и автобусных маршрутах. Глава республики предложил инициировать проверки прокуратуры и правоохранительных органов в отношении всех лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию.

"Глава республики поручил заместителю председателя Совета министров Михаилу Селезневу и министру транспорта Сергею Карпову создать рабочую группу и в течение двух недель предоставить план мероприятий по решению проблемных вопросов предприятия", - говорится в сообщении.

В ближайшее время будет проведена дополнительная техническая экспертиза на предмет причинения ущерба подвижному составу. По словам Аксенова, Керчь получит десять автобусов от города Симферополь.

Биографическая справка

На сайте Керчи сообщается, что Дилявер Мельгазиев занимает пост заместителя главы города с декабря 2014 года.

Родился в 1981 году в городе Самарканд Узбекской ССР. В 2004 году окончил Крымский институт экономики и хозяйственного права по специальности "Экономика предприятия", в 2012 году - Национальную академию госуправления по специальности "Государственное управление". Был частным предпринимателем, в 2007-2014 годах работал в администрации Ленинского района Крыма.