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Второе чтение законопроектов о борьбе с фейк-ньюс запланировано на начало марта

В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Второе чтение пакета законопроектов об ответственности за распространение фейковых новостей может состояться в начале марта, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Второе чтение этого закона планируется на начало марта", - сказал он в ходе пленарного заседания в четверг.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что к законопроекту уже поступили поправки, которые будут обсуждаться комитетом сразу после региональной недели (депутаты будут работать с избирателями в регионах с 25 февраля по 3 марта).

В декабре в Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов, авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрены меры ответственности за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияЛевин, Леонид ЛеонидовичКлишас, Андрей АлександровичВяткин, Дмитрий ФедоровичБокова, Людмила Николаевна
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