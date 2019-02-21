Песков: Путин недоволен эффективностью выполнения его поручений по защите бизнеса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Тема защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования будет фигурировать в поручениях президента РФ Владимира Путина по итогам его послания Федеральном собранию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз", - сказал Песков, подчеркнув, что стиль, характер и формулировки послания главы государства "предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей и основных ориентиров".

Представитель Кремля напомнил, что надзорные функции относятся к компетенции Генпрокуратуры, которая определяет законность или незаконность тех или иных следственных действий. "Главным образом, в послании речь шла о том, чтобы избавиться от этой практики [необоснованного преследования бизнеса], и как раз здесь уже будет формироваться перечень поручений, тем более, что многое достаточно конкретно было сказано в самом обращении президента", - заключил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, сейчас перечень поручений президента по итогам послания формируется, и на это, как ожидается, уйдет несколько дней. Представитель Кремля подчеркнул, что в этом документе, как обычно, по каждому из поручений будут указаны сроки и ответственные за их исполнение. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в плане контроля за выполнением президентских поручений ведется "не просто единовременное разбирательство", а планомерная работа Контрольного управления главы государства.

Путин о защите бизнеса

В послании Федеральному собранию 20 февраля Путин, в частности, подчеркнул необходимость "избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства". "Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - сказал президент.