Песков: Путин недоволен эффективностью выполнения его поручений по защите бизнеса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Тема защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования будет фигурировать в поручениях президента РФ Владимира Путина по итогам его послания Федеральном собранию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз", - сказал Песков, подчеркнув, что стиль, характер и формулировки послания главы государства "предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей и основных ориентиров".
Представитель Кремля напомнил, что надзорные функции относятся к компетенции Генпрокуратуры, которая определяет законность или незаконность тех или иных следственных действий. "Главным образом, в послании речь шла о том, чтобы избавиться от этой практики [необоснованного преследования бизнеса], и как раз здесь уже будет формироваться перечень поручений, тем более, что многое достаточно конкретно было сказано в самом обращении президента", - заключил пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, сейчас перечень поручений президента по итогам послания формируется, и на это, как ожидается, уйдет несколько дней. Представитель Кремля подчеркнул, что в этом документе, как обычно, по каждому из поручений будут указаны сроки и ответственные за их исполнение. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в плане контроля за выполнением президентских поручений ведется "не просто единовременное разбирательство", а планомерная работа Контрольного управления главы государства.
Путин о защите бизнеса
В послании Федеральному собранию 20 февраля Путин, в частности, подчеркнул необходимость "избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства". "Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - сказал президент.
Глава государства при этом напомнил, что в одном из прежних посланий он уже обращал внимание на необходимость устранения ограничений свободы и инициативы предпринимательства, однако ситуация изменилась не сильно. По его словам, сегодня почти половина дел (около 45%) в отношении предпринимателей прекращается, не доходя до суда, а значит их "возбуждали кое-как или по непонятным соображениям".
Путин также отметил, что при расследовании экономических уголовных преступлений нужно жестко ограничивать поводы продлевать сроки содержания под стражей. В связи с этим президент попросил Верховный суд и Генпрокуратуру еще раз проанализировать ситуацию и разработать свои решения. Глава государства добавил, что деловые объединения предлагают создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и обращаться к руководителям правоохранительных органов. "Поручаю правительству вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которая позволит запустить этот механизм", - сказал Путин, отметив, что к концу 2019 года такая платформа должна действовать хотя бы в пилотном режиме.
В новость были внесены изменения (13:08 мск) - добавлены высказывания Д. Пескова