Толстой: односторонний выход США из ДРСМД делает опаснее жизнь граждан всех стран Европы

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Одностороннее решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ставит под угрозу жизни граждан всех стран Европы. Об этом в четверг в ходе заседания Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Наши американские коллеги, уверенные, что они победили всех и вся в холодной войне, уверенные, что они как диктовали, так и будут диктовать свою волю странам Европы, приняли решение о выходе из этого договора. Хочу сказать, что это решение делает гораздо опаснее жизнь каждого гражданина каждой из стран Европы", - сказал Толстой на заседании, которое проходит в рамках зимней сессии.

Толстой отметил, что размещение ракет в пусковых установках в Румынии, Польше, в странах Балтии угрожает безопасности России. Депутат отметил, что время подлета ракеты, запущенной с территории Румынии, до России составляет 10 минут. "За 10 минут фактически все мы находимся в такой ситуации, когда нужно принимать решение", - добавил Толстой. При этом политик заверил, что Россия "не будет разворачивать никакие противоракеты и другие средства в случае, если другая сторона, страны НАТО воздержатся от этого".

Вице-спикер напомнил о состоявшемся в среду оглашении послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, в ходе которого российский лидер говорил о средствах противодействия угрозе безопасности РФ, в частности, "ракетах, оснащенных ядерным двигателем неограниченного радиуса и времени действия", гиперзвуковых ракетах.

"Ситуация крайне неприятная, крайне опасна для всех стран и, возможно, она выйдет за рамки нашей с вами дискуссии об институциональных изменениях", - резюмировал Толстой.

В среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что США демонстративно пренебрегли положениями ДРСМД при размещении пусковых установок в Румынии и Польше. По его словам, Соединенные Штаты "сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование ракеты-мишени для целей ПРО", а затем "приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок MK-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности" Tomahawk.