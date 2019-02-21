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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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Медведев призвал кабмин начинать выполнение послания Путина еще до формальных поручений

Глава кабмина отметил, что члены правительства хорошо знают, какие шаги нужно предпринимать
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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил кабмину приступить к реализации инициатив, прозвучавших 20 февраля в послании президента Федеральному собранию, не дожидаясь формальной публикации официальных поручений.

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"По итогам [послания] будет опубликован перечень поручений, которые становятся ориентиром для работы. При этом просил бы, не дожидаясь этих документов, уже сейчас приступить к проработке реализации тех решений, инициатив, с которыми выступил президент" , - сказал он

Глава кабмина отметил, что члены правительства хорошо знают, какие шаги нужно предпринимать, "все решения приняты, по многим из них мы уже работаем". "Где-то нужно реагировать и более оперативно. Это касается и тех инициатив, которые вчера были озвучены, по ним нужно начинать работать немедленно", - резюмировал Медведев.

Теги
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