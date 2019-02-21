Медведев призвал кабмин начинать выполнение послания Путина еще до формальных поручений

"По итогам [послания] будет опубликован перечень поручений, которые становятся ориентиром для работы. При этом просил бы, не дожидаясь этих документов, уже сейчас приступить к проработке реализации тех решений, инициатив, с которыми выступил президент" , - сказал он

Глава кабмина отметил, что члены правительства хорошо знают, какие шаги нужно предпринимать, "все решения приняты, по многим из них мы уже работаем". "Где-то нужно реагировать и более оперативно. Это касается и тех инициатив, которые вчера были озвучены, по ним нужно начинать работать немедленно", - резюмировал Медведев.