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Президентские выборы на Украине - 2019

Толстой: недопуск наблюдателей от РФ в составе миссии ОБСЕ нарушает принципы организации

Вице-спикер Госдумы отметил, что и ранее у членов организации возникали разногласия, "но никогда это не выливалось в запрет на наблюдение за выборами"

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Решение властей Украины о недопуске российских наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на выборы президента страны подрывает принципы этой организации. Об этом в четверг в ходе заседания Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в рамках ее зимней сессии заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Нам кажется, что абсолютно идущее вразрез с практикой ОБСЕ решение в отказе наблюдения за выборами на Украине депутатам, избранным в России, и фактически под это подведенный спешно законодательный запрет появления наблюдателей из России на территории Украины нарушает принципы ОБСЕ", - сказал он.

Толстой отметил, что и ранее у членов ОБСЕ возникали разногласия, даже конфликты, "но никогда это не выливалось в запрет на наблюдение за выборами".

"Привлекаю ваше внимание... считаю, что это нарушает базовые принципы нашей с вами организации", - резюмировал он.

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УкраинаРоссияТолстой, Петр ОлеговичПрезидентские выборы на Украине - 2019
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