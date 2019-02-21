Путин в ближайшие дни проведет ряд совещаний по подготовке поручений по итогам послания

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг и ближайшие дни проведет ряд внутренних встреч, связанных с подготовкой перечня поручений по итогам послания главы государства Федеральному собранию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в четверг из числа мероприятий в рабочем графике Путина публичной станет его встреча в Москве с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. "Это традиционное общение с главами регионов и, плюс, [в ходе этой встречи будут подниматься вопросы] по следам послания", - отметил Песков.

"Кроме того, несколько рабочих встреч у Путина предусмотрено в плане формулирования перечня поручений по посланию. Собственно, на этом в ближайшие дни будет полностью концентрироваться работа президентской администрации, поэтому будут такие внутренние рабочие встречи", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Также, как заявил Песков, в четверг Путин провел международный телефонный разговор, о котором будет сообщено позднее.