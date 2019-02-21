Нетяньяху позвонил Путину обсудить ряд вопросов и подготовку своего визита в Россию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, который ранее планировал совершить в четверг визит в Россию, однако отложил его. О состоявшемся по инициативе израильской стороны разговоре сообщила пресс-служба Кремля.

"В преддверии намеченного на ближайшее время рабочего визита премьер-министра Израиля в Москву состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении. "Нетаньяху также поздравил Путина с наступающим государственным праздником - Днем защитника Отечества", - отметили в Кремле.

Переговоры израильского премьера и президента РФ планировались в Москве на четверг, 21 февраля. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры собирались обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии. Однако в среду газета The Jerusalem Post сообщила, что визит Нетаньяху в Москву отложен в связи с "политической ситуацией". Издание указало, что на четверг Нетаньяху назначил встречи с лидерами политических партий Израиля, где 9 апреля 2019 года состоятся досрочные парламентские выборы.

Новая дата визита Нетаньяху в Россию для переговоров с Путиным будет согласовываться по дипломатическим каналам, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Визит Нетаньяху станет его первой поездкой в РФ после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. После этого 11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже. Через несколько дней на пресс-конференции в Сингапуре российский лидер сообщил, что обсуждал во Франции с израильским премьером трагедию с самолетом Ил-20, сбитым у берегов Сирии 17 сентября.