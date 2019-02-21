Парламент Карелии не стал допускать самовыдвиженцев до выборов главы республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии не поддержало поправки в закон о выборах главы республики, которые дают возможность самовыдвиженцам претендовать на пост руководителя региона. За законопроект проголосовали семь депутатов из 30, 15 выступили против, остальные воздержались, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Законопроект отклонен", - сказал председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.

Парламентский комитет по государственному устройству и местному самоуправлению ранее рекомендовал законодательному собранию республики не поддерживать изменения в региональный закон "О выборах главы Республики Карелия". Сейчас участвовать в выборах главы Карелии могут только те кандидаты, которых выдвинули политические партии.

В последнее время несколько субъектов РФ, в том числе Санкт-Петербург, Курганская область, Приморский край, весели изменения в действующее законодательство, позволив беспартийным кандидатам участвовать в губернаторских выборах. "Я не вижу никаких препятствий для таких изменений в Карелии. Допуск до выборов самовыдвиженцев повысит конкуренцию на выборах главы республики, поднимет явку", - сказал ТАСС автор инициативы, депутат из фракции "Яблоко" Андрей Рогалевич.

Законопроект предусматривал, что для регистрации на выборах кандидату-самовыдвиженцу необходимо заручиться поддержкой не только местных депутатов, но и собрать 0,5% или около 2,5 тыс. подписей зарегистрированных в Карелии избирателей.

Выборы главы республики прошли 10 сентября 2017 года в Карелии впервые за 15 лет. На них с 61,34% голосов победил кандидат от "Единой России", врио руководителя региона Артур Парфенчиков. Явка составила 29%. На аналогичных выборах в 2002 году явка избирателей была 50,36%.