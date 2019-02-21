{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Делегация России не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы

Руководитель делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Руководитель делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Делегация российских парламентариев в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ блокировала принятие рекомендации, в которой говорится о праве стран не допускать на выборы наблюдателей от международных организаций под предлогом возможного конфликта интересов. Об этом журналистам сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, речь идет о разрабатываемой в ОБСЕ инструкции. "Правильно регламентировать наблюдение за выборами, но неправильно, на наш взгляд, прописаны конфликты интересов. И может сложиться ситуация, при которой принимающая наблюдателей сторона может фактически" отказать наблюдателям от международной организации во въезде "под предлогом конфликта интересов". "И нам удалось сейчас предотвратить принятие этого документа консенсусом, вернуть его на доработку. Надеюсь, в ходе доработки мы все спорные моменты сможем устранить", - сказал Толстой.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
Парламент Карелии не стал допускать самовыдвиженцев до выборов главы республики
В выборах могут участвовать только кандидаты, выдвинутые от политических партий
Читать полностью