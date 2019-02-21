МИД РФ: доступ к Калви находится в ведении российских правоохранительных органов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вопрос доступа дипломатов США к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, арестованному по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", находится в ведении правоохранительной системы РФ. Об этом ТАСС в четверг сообщили в МИД РФ.

В чем обвиняют Майкла Калви

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

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"Вопрос находится в ведении российских правоохранительных органов", - подчеркнули в дипведомстве.

Ранее посольство США в Москве заявило, что настаивает на безотлагательном предоставлении консульского доступа к Калви.

13 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек.