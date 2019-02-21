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Лавров заявил, что безопасность народов Европы оказалась заложником политики США

Глава МИД РФ назвал деструктивной политику Вашингтона

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Безопасность европейских народов оказалась заложником деструктивной политики США и русофобов в ЕС. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"Вызывает сожаление, что мир и безопасность народов Европы стали заложником деструктивной политики Вашингтона и небольшой, но крайней агрессивной группы русофобов внутри Европейского союза", - сказал Лавров.

Он напомнил, что НАТО продолжает курс на наращивание военной активности и развертывание военной инфраструктуры альянса вблизи российских границ. "Помимо Македонии и других балканских стран Североатлантический альянс упорно втягивает Украину и Грузию", - указал министр.

"Не добавляет оптимизма и выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, послушно и единогласно поддержанный всеми натовцами, несмотря на, как минимум, противоречивость ситуации вокруг этого договора. Такие действия ведут к росту военно-политической напряженности, в том числе в зоне нашего общего соседства", - подчеркнул глава МИД РФ.

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