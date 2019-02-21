Как власти отреагировали на послание Владимира Путина к Федеральному собранию

В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. В почти полуторачасовой речи глава государства привлек внимание в первую очередь к социальным проблемам населения. В Госдуме планируют подготовить план реализации его поручений до 18 марта, но некоторые федеральные и региональные ведомства и чиновники уже заявили о начале работы.
ТАСС рассказывает, кто и как прокомментировал задачи, поставленные президентом.
О скорости выполнения
- Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал кабинет министров, не дожидаясь формальных поручений, начать работу по реализации тех инициатив, которые в ежегодном послании озвучил Владимир Путин.
О требуемых затратах
- Выполнение социального блока послания президента потребует около 80 млрд рублей в 2019 году, предварительно оценила вице-премьер Татьяна Голикова. "Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом", — уточнила она. Также, по ее словам, правительство поможет дотационным регионам в реализации предложений президента, а все обозначенные им социальные меры будут обеспечены и включены в бюджет.
- Чуть ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что общие дополнительные расходы бюджета на поручения президента составят 100–120 млрд рублей в год.
- "Ямал абсолютно точно выполнит задачи, которые глава государства поставил. У нас для этого есть все необходимые условия: и люди умеют работать, и ресурс у нас есть", — заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Об "ипотечных каникулах"
- Минстрой пообещал проработать вопрос об "ипотечных каникулах" для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию, вместе с Минфином и ЦБ.
- Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий предположил, что срок таких "каникул" может составить от полугода до года.
- Глава комитета Госдумы по собственности, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что распространить предложенный президентом механизм стоит и на обманутых дольщиков, которые продолжают выплачивать ипотеку за жилье в долгостроях.
- А комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, в свою очередь, предложил ввести также льготное рефинансирование для россиян, оказавшихся в затруднительном положении.
О пенсиях
- Минтруд изменит порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах. Схема поменяется так, как и просил президент: сначала пенсии доведут до прожиточного минимума пенсионера (ПМП), а уже после будут проводить индексацию их и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). "Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку", — сообщили в пресс-службе ведомства. Глава государства также отметил, что нужно пересчитать выплаты за первые месяцы 2019 года и доплатить людям деньги, которые они недополучили.
О "зеленых" товарах и экологии
- На создание бренда "зеленой" продукции понадобится около полугода, подсчитали в Минсельхозе. Глава ведомства Дмитрий Патрушев напомнил, что точные сроки позже будут обозначены в поручениях. "Но мы уже приняли к исполнению, будем работать", — добавил он. По задумке президента бренд должен подтверждать, что в производстве таких товаров использовались только безопасные для здоровья людей технологии. Он должен стать гарантией качества на внешнем и внутреннем рынках.
- В Алтайском крае до 2024 года появятся два национальных парка в рамках нацпроекта "Экология". Рабочие названия — "Тогул" и "Горная Колывань". Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов, напомнив о призыве Путина заниматься вопросами особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
О развитии туризма
- Минэкономразвития и Министерство иностранных дел активно займутся проработкой введения электронных виз и возможностью снижения цен на визы для иностранцев, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
- Упрощение визовых процедур для иностранных туристов и использование электронных виз потребует изменений в бюджете, отметил глава комитета Совфеда по социальной политике, который в том числе занимается вопросами государственной политики в сфере туризма, Валерий Рязанский. В частности пограничникам потребуется новое оборудование, которое сейчас в бюджет не заложено. Сенатор подчеркнул, что говорить о сроках внесения бюджетных поправок пока рано.
Об образовании и медицине
- В Северо-Кавказском федеральном округе направят около 25 млрд рублей на строительство 50 школ, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. В послании президент заявил, что все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года.
- Национальная программа "Земский учитель", которую предложил запустить Владимир Путин, позволит решить проблему острого дефицита учителей в сельских школах Якутии, считают в региональном минобрнауки. По словам представителя ведомства, субъекту ежегодно нужно около 700–800 педагогических работников, из них 70% — в сельской местности.
- Научно-образовательный центр (НОЦ) в Пермском крае, об открытии которого президент рассказал в послании Федеральному собранию, до 2024 года подготовит до 10 тыс. специалистов недропользования. А в общем цель создания НОЦ в Прикамье — разработка и внедрение на российском и зарубежных рынках созданных здесь новых технологий, продуктов, услуг в сфере рационального недропользования, а также развитие региона как комфортного и безопасного места для жизни и профессиональной карьеры.
- Новые стандарты "бережливых поликлиник", экономящих время посетителей, необходимо активнее внедрять в Санкт-Петербурге, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. "Один из самых главных вопросов для нашего города — это вопросы здравоохранения", — отметил он и подчеркнул, что особое внимание при утверждении высоких стандартов работы поликлиник необходимо уделить детям.
На каких направлениях социальной политики главы регионов сконцентрируют внимание, выполняя поручения главы государства, читайте в материале ТАСС.
О снижении уровня бедности
- Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов поручил правительству региона разработать меры по снижению бедности и дополнительные меры поддержки специалистов, работающих в социальной сфере. Ранее Владимир Путин поручил со следующего года оказать содействие субъектам, внедряющим практику социального контракта, которая нацелена на снижение бедности. Также он обратил внимание на нехватку специалистов в областях медицины и образования в отдаленных населенных пунктах.
Как российские регионы реализуют социальные контракты для борьбы с бедностью, читайте в другом материале ТАСС.
О реализации нацпроекта "Культура"
- Масштабные культурно-образовательные центры и небольшие дома культуры, которые появятся в России в ближайшие годы, позволят регионам принимать выставки ведущих музеев страны, начать обучение по новым специальностям и обеспечить досуг не только в больших городах, но и в глубинке. Такое мнение высказали ТАСС представители региональных органов власти и работники культуры, комментируя озвученное послание президента.