Парламентарии из России затронули тему ДРСМД в беседе с сенаторами США

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Делегация российских парламентариев на полях зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ затронула в неофициальной беседе с американскими сенаторами тему выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом в четверг журналистам сообщил член делегации, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, делегация из РФ в ходе предстоящих в рамках сессии мероприятий затронет "очень важную тему - договор о РСМД, из которого американцы вышли".

"У нас были уже контакты с американскими сенаторами, такие неофициальные, только предварительные, - сказал он. - Они проявили интерес, но пока мяч на их стороне, мы больше не педалируем, ждем, захотят ли они побеседовать".

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия якобы нарушает договор. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.