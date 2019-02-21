Лавров: Россия готова к либерализации визового режима с ЕС, но на взаимной основе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия готова к упрощению визового режима с Европейским союзом, однако предполагает делать это исключительно на взаимной основе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"Мы готовы двигаться к максимально удобному, комфортному [визовому] режиму общения, и мы это будем делать, но разумеется хотим это делать на взаимной основе, - отметил Лавров. - Такие правила дипломатии".

Он также подчеркнул, что Россия ценит подходы тех стран Евросоюза, "которые в рамках шенгенских принципов проводят по отношении к России максимально либеральную политику, включая выдачу шенегенских виз на пятилетний срок". В числе таких стран Лавров упомянул Италию и Францию.