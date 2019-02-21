Лавров: защита Европой киевского режима не стоит подорванного доверия между Россией и ЕС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Защита Европой интересов киевского режима, который ведет войну против своего же народа, не стоит доверительных отношений между Россией и Евросоюзом. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"Серьезно подорвано взаимное доверие, над выстраиванием которого мы долго и упорно трудились, заморожена многоуровневая российско-евросоюзовская архитектура сотрудничества: от саммитов до секторальных диалогов. Европейские производители, не мне вам об этом говорить, терпят убытки, исчисляемые десятками, а, может, и сотнями миллиардов долларов. Все это ради того, чтобы киевские режим продолжал войну против собственного народа? Не думаю, что это в интересах европейцев", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что попытки помешать экономическому и технологическому развитию России не удались. "Наша экономика справляется, гибко реагирует на колебания внешнеэкономической конъюнктуры, и вот - принимаем меры по повышению инвестиционной привлекательности, в том числе в рамках специальных экономических зон территорий опережающего социально-экономического развития", - добавил глава МИД РФ.