Лавров заявил, что Евросоюз "заразился бациллой американской вседозволенности"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз заразился бациллой вседозволенности США, позволяя себе в одностороннем порядке вводить санкции. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Евросоюз немножко заразился такой бациллой американской вседозволенности, я позволю себе такое выражение", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что точечно выверить односторонние ограничительные меры невозможно и в любом случае пострадает народ той страны, против которой вводятся санкции. "Все равно удар приходится по народу, прежде всего и в Сирии, и в Иране, и в Северной Корее. Поэтому надо вообще отказываться от этих санкций", - заявил он.

"США абсолютно бесцеремонно применяют свое законодательство экстерриториально, - продолжил Лавров. - То в парижском банке обнаружили нарушения американского законодательства, хотя этот банк ничего не нарушал с точки зрения французского и европейского законодательства и обслуживал операции с Ираном. Потом было что-то похожее с германской компанией. Они вводят свои правила, но у нас это бы назвали понятиями: работают не по принципам ВТО, а по своим понятиям".