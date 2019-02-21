Лавров: документ РФ и США по стратегической стабильности не приняли из-за обиды Обамы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Документ России и США по взаимодействию в сфере стратегической стабильности, готовившийся к визиту президента США Барака Обамы накануне саммита G20 в сентябре 2013 года, не был принят из-за его личной обиды после ситуации с экс-сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Мы удовольствия не получаем от того, что происходит [в российско-американских отношениях], не мы это начинали, - отметил глава МИД РФ. - Когда говорят, что все это наказание за Украину, за Крым, - лукавят. Потому что началось все еще при президенте Обаме, задолго до того, как США на Украине начали осуществлять свой цветной революционный проект, [началось] еще с момента Сноудена".

Министр обратил внимание, что только из-за отказа РФ выдать Сноудена, Обама "ввел запреты на какие-то контакты, отменил свой собственный визит накануне саммита G20 в Санкт- Петербурге". "Между прочим, к тому визиту готовилось соглашение о том, как дальше развивать взаимодействие по ограничению стратегических наступательных вооружений в развитие пражского соглашения 2010 года. Была декларация, которую в значительной степени согласовали и которая закладывала повестку дня на долгие годы вперед в сфере стратегической стабильности, - подчеркнул Лавров. - Из-за неспособности сдержать некую личную обиду тогдашний президент США перечеркнул очень важный документ, который имел все шансы сейчас быть весьма и весьма востребованным".

Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.