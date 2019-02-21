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Лавров заявил, что Киев готовит провокацию с участием НАТО в Керченском проливе

Глава МИД РФ добавил, что он не понимает, как "такой провокатор" "еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире"
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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"Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории, - сказал Лавров. - Сейчас они готовят незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов. Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив".

"Если такой провокатор не получает по рукам, то я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире", - добавил министр.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские суда проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

Теги
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