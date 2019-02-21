Лавров: закон о курсе Украины ЕС и НАТО направлен на уничтожение минских договоренностей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Украинский закон о закреплении в конституции курса в ЕС и НАТО, который вступил в силу в четверг, направлен на уничтожение минских договоренностей. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в четверг.

"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент [Петр] Порошенко принял закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло в еще большие сомнения, хочет ли он выполнять минские договоренности. Потому что люди, которые живут на Донбассе <...> от них требуют воссоединиться в государстве не на основе минских соглашений, а на основе конституции, которая теперь требует вступать в НАТО - это провокация, направленная на прямое уничтожение минских договоренностей", - сказал Лавров. "Президент Порошенко и его команда не хочет никакого урегулирования, а хочет только нагнетать и обострять обстановку", - добавил он.

"Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы в нормандском формате - это и французские наши коллеги, и германские - все-таки обратили на это внимание и предъявили все эти абсолютно очевидные, закономерные претензии к украинскому руководству. Видимо, теперь это уже придется делать после выборов", - подытожил глава МИД.

21 февраля вступил в силу закон о закреплении в конституции курса в ЕС и НАТО, подписанный президентом Украины Петром Порошенко 19 февраля.

Согласно тексту закона, в преамбуле конституции теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". В статье 102 Основного закона меняются полномочия президента, и он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Также исключается пункт переходных положений конституции, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными государствами.

Парламент, в соответствии с законом, уполномочен определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а правительство - обеспечивать его реализацию.

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