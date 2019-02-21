Путин назначил Александра Венедиктова заместителем секретаря Совбеза

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Венедиктова Александра Николаевича заместителем Секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

Александр Венедиктов родился 13 ноября 1978 года в Москве. В 2001 году он окончил Московский государственный институт (Университет) международных отношений. В 2001-2007 годах занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

С 2007 года Венедиктов работал в аппарате Совета безопасности Российской Федерации, занимая должности консультанта, советника, главного советника, начальника департамента, референта. 23 декабря 2016 года он был назначен помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации.