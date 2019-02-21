{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин назначил Александра Венедиктова заместителем секретаря Совбеза

Он работает в аппарате СБ РФ с 2007 года
Александр Венедиктов Совет Безопасности Российской Федерации
Описание
Александр Венедиктов
© Совет Безопасности Российской Федерации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Венедиктова Александра Николаевича заместителем Секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

Александр Венедиктов родился 13 ноября 1978 года в Москве. В 2001 году он окончил Московский государственный институт (Университет) международных отношений. В 2001-2007 годах занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

С 2007 года Венедиктов работал в аппарате Совета безопасности Российской Федерации, занимая должности консультанта, советника, главного советника, начальника департамента, референта. 23 декабря 2016 года он был назначен помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичРоссия
Памфилова отметила прогресс в работе избирательной системы Петербурга
Председатель ЦИК также считает, что избирательная система в этом городе отличается автономией муниципальных избирательных комиссий
Читать полностью