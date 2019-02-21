Захарова: в ОБСЕ осознали готовность Киева к провокациям ради срыва наблюдения за выборами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Парламентская Ассамблея (ПА) ОБСЕ не исключает провокаций со стороны украинских властей, чтобы сорвать объективное наблюдение за предстоящими 31 марта президентскими выборами на Украине.

"Даже Парламентская Ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами", - отметила она в четверг в Facebook, комментируя заявление председателя ПА ОБСЕ Георгия Церетели.