Памфилова пообещала "стоять насмерть" против возвращения досрочного голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России будет жестко выступать против возвращения досрочного голосования на выборах, в частности, в Санкт-Петербурге. Об этом заявила в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с представителями партий, общественных организаций и других участников избирательного процесса.

Вопрос о возможном возвращении на выборы в Петербурге досрочного голосования задала руководитель фракции Партии роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева.

"Я знаю, что есть происки, попытки все-таки не мытьем, так катаньем это провести. Мы стоим насмерть, наша позиция очень жесткая: не позволим", - сказала Памфилова.

Она выразила уверенность в том, что ЦИК сможет предотвратить это. "У нас еще свежо в памяти то, что было с этой досрочкой на выборах 2014 года", - напомнила Памфилова.

По ее словам, "сейчас возрождать механизм, который породил невероятные злоупотребления, невозможно". "Я считаю, что, если заксобрание примет такой закон и вернет досрочку, то он потеряет очень много в глазах своих избирателей. Это будет серьезнейшая дискредитация законодательного органа", - заключила глава ЦИК.