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Отставки и назначения

Путин освободил от должности заместителя Россотрудничества Ирину Живихину

Отмечается, что Живихина закончила Дипломатическую академию МИД и имеет звание кандидата экономических и доктора юридических наук

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Ирины Живихиной от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

"Освободить Живихину Ирину Борисовну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в тексте документа.

Живихина Ирина Борисовна родилась 18 июня 1967 года в Риге. Закончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, Российскую академию государственной службы при президенте РФ и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. Имеет звание кандидата экономических и доктора юридических наук.

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