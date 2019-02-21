Путин освободил от должности заместителя Россотрудничества Ирину Живихину

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Ирины Живихиной от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

"Освободить Живихину Ирину Борисовну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в тексте документа.

Живихина Ирина Борисовна родилась 18 июня 1967 года в Риге. Закончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, Российскую академию государственной службы при президенте РФ и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. Имеет звание кандидата экономических и доктора юридических наук.