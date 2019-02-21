Памфилова назвала компромиссом смягчение муниципального фильтра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Снижение верхней границы муниципального фильтра на губернаторских выборах до 5% с 10% - компромисс, которого удалось достичь на сегодняшний день, при этом проблемы, связанные с этим механизмом, пока остаются. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Сегодня это тот предел возможного компромисса, которого нам удалось достичь, но проблема остается", - сказала она на встрече с представителями партий, общественных организаций и других участников избирательного процесса, отвечая на вопрос лидера фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Бориса Вишневского.

Памфилова указала, в частности, на то, что у кандидатов, обладающих административным ресурсом, остается возможность собирать больше подписей, чем нужно, чтобы не оставить их конкурентам.

Члены рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ с участием лидеров фракций Госдумы, парламентариев и членов Центризбиркома на прошедшем 19 февраля заседании приняли решение о том, что порог муниципального фильтра на губернаторских выборах должен составлять не более 5% (сейчас он составляет от 5% до 10% по усмотрению региональных властей). Кроме того, решено было упростить доступ наблюдателей на губернаторских выборах на участки по аналогии с президентскими выборами.