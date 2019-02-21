Лавров обсудил с советником Асада итоги встречи "астанинской тройки"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан в четверг обсудили итоги состоявшейся 14 февраля в Сочи встречи лидеров "астанинской тройки", в которую входят Россия, Иран и Турция. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Сирии и усилия по содействию сирийскому урегулированию в интересах обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности в САР [Сирийской Арабской Республике]. Лавров информировал Шаабан об итогах состоявшейся в Сочи 14 февраля четвертого саммита стран - гарантов астанинского процесса - России, Ирана и Турции", - информировали в дипведомстве.