{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Лавров обсудил с советником Асада итоги встречи "астанинской тройки"

В ходе беседы также обсуждалось развитие ситуации в Сирии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан в четверг обсудили итоги состоявшейся 14 февраля в Сочи встречи лидеров "астанинской тройки", в которую входят Россия, Иран и Турция. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Сирии и усилия по содействию сирийскому урегулированию в интересах обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности в САР [Сирийской Арабской Республике]. Лавров информировал Шаабан об итогах состоявшейся в Сочи 14 февраля четвертого саммита стран - гарантов астанинского процесса - России, Ирана и Турции", - информировали в дипведомстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
Россия передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием
Читать полностью