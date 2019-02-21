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Политический кризис в Венесуэле
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Россия передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием

Церемония прошла в международном аэропорту Каракаса
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Российская сторона передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в международном аэропорту Каракаса. В ней принимали участие посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, а также высокопоставленные представители министерства здравоохранения республики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по видеосвязи наблюдал за разгрузкой и передачей лекарств.

Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский отметил, что помощь и далее будет оказываться Венесуэле. Он подчеркнул, что это нужно делать цивилизованным способом через соответстветствующие международные организации.

Заместитель министра здравоохранения Венесуэлы Херардо Брисеньо уточнил, что переданных лекарств и инструментов точно хватит больницам не менее чем на 15 дней.

Как сообщил ранее ТАСС дипломатический источник, груз лекарств и медицинского оборудования передается по линии ВОЗ в рамках взносов России в эту организацию. Венесуэла должна получить 7,5 тонны наборов для скорой помощи с лекарствами, инструментами и расходными материалами. Планируется еще одна такая поставка, сроки которой пока не определены. Доставленные в Каракас лекарства и инструменты позволят обеспечить необходимым четыре больницы с подразделениями скорой помощи.

 

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Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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