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Политический кризис в Венесуэле

Зампостпреда РФ при ООН предупредил о подготовке "вопиющей провокации" США 23 февраля

По словам Дмитрия Полянского, она произойдет при передаче гуманитарной помощи Венесуэле на границе с Колумбией

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил о подготовке "вопиющей провокации" США 23 февраля при передаче гуманитарной помощи Венесуэле на границе с Колумбией.

"Наши американские коллеги, готовящие сейчас вопиющую и несомненную провокацию на колумбийско-венесуэльской границе, назначенную на 23 февраля, слишком увлеклись и решили заняться инсинуациями и распространением фейковых новостей прямо в Совете Безопасности, - сказал он на заседании СБ ООН в четверг. - Эта ситуация весьма четко показывает, какие методы наши западные партнеры используют в ЦАР [Центрально-Африканской Республике]. Как и в случае с Венесуэлой, как и с Украиной - эти страны их не волнуют, их волнует только геополитика".

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в Twitter заявил о возможности полного закрытия границы с Колумбией.

 

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Мадуро, НиколасУкраинаЦАРКолумбияВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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