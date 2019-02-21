Посол России в Каракасе считает недопустимой политизацию гуманитарной помощи Венесуэле

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Декларирующие свою заинтересованность в ситуации в Венесуэле страны не должны политизировать вопросы оказания гуманитарной помощи, а тем более использовать их, чтобы поиграть "военными мускулами". Об этом заявил в четверг посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский во время передачи груза лекарств и медицинского оборудования от России, направленного по линии Всемирной организации здравоохранения.

"Положение дел в Венесуэле в последнее время стало одной из констант на международной медийной площадке, - сказал он. - В частности, активно обсуждаются вопросы, связанные с доставкой так называемой гуманитарной помощи. В этой связи хочу подчеркнуть, что наша страна подает пример того, как решать эту задачу цивилизованным образом".

"Мы не политизируем гуманитарное содействие и используем для его доставки апробированные каналы авторитетных международных организаций, - продолжил дипломат. - Убежден, что другие страны, декларирующие свою озабоченность положением дел в Венесуэле, должны были бы поступать аналогичным образом, в любом случае не превращая этот чисто технический вопрос в яблоко раздора и уж тем более не поигрывать при этом своими военными мускулами".

Вопрос доставки в Венесуэлу гуманитарной помощи стал одним из главных в развернувшемся в стране политическом кризисе. Оппозиция заявляет, что намерена предпринять все возможное, чтобы провезти в страну грузы из Колумбии и Бразилии. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права и не намерены пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

В четверг в рамках взноса России во Всемирную организацию здравоохранения в Венесуэлу было доставлено около 7,5 т лекарств, медицинских инструментов и оборудования.