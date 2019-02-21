Главы МИД России и Кипра обсудят кипрское урегулирование и ситуацию в Средиземноморье

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом, который находится в Москве с рабочим визитом.

Как сообщили в российском дипведомстве, на предстоящей встрече министры обсудят широкий спектр двусторонних вопросов, а также перспективы отношений РФ с Евросоюзом, проблематику кипрского урегулирования и ситуацию в Восточном Средиземноморье. Известно, что российская сторона неоднократно призывала государства региона воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности, и искать мирные средства разрешения своих противоречий.

На Смоленской площади также выразили надежду, что визит Христодулидиса "послужит дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества между двумя странами".

Несмотря на давление и санкции

Москва и Никосия поступательно развивают двустороннее сотрудничество, в основе которого лежит устойчивый и содержательный политический диалог. Так, глава кипрского внешнеполитического ведомства посещал Москву в апреле 2018 года, а президент республики Никос Анастасиадис находился в российской столице с рабочим визитом в октябре 2017 года. Примечательны также регулярные встречи Лаврова с Анастасиадисом на международных площадках, в том числе на полях общеполитических дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН.

В преддверии визита Христодулидиса в российском министерстве обратили внимание на товарооборот между РФ и Кипром, который вышел на траекторию роста, несмотря на антироссийские санкции Евросоюза. Согласно статистике, за январь - ноябрь 2018 года объем российско-кипрских торговых обменов по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличился на 93,9% и составил $578,1 млн.

Кроме того, ни для кого не секрет, что Вашингтон оказывал давление на кипрский банковский сектор. Так, весной прошлого года кипрские банки заморозили счета россиян, попавших в американские санкционные списки. Правда, в итоге владельцам счетов было разрешено перевести деньги на их же счета в России. Более того, в МИД РФ подчеркнули, что, несмотря на жесткий прессинг, Никосия "остается одним из основных каналов привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, занимая ведущее место среди стран-инвесторов".

Республика Кипр также является популярным направлением для российских туристов. Как сообщили в дипведомстве, за 11 месяцев 2018 года остров посетили 783,6 тыс. россиян.

Новые идеи для старой проблемы

После вооруженного вторжения Турции в 1974 году Кипр разделен по национальному признаку. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории острова, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра, а южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. И несмотря на прямые межобщинные переговоры о воссоединении, которые ведутся под эгидой ООН уже несколько десятилетий, урегулировать данный конфликт до сих пор не удается.

Москва традиционно выступает за справедливое, прочное и жизнеспособное решение кипрской проблемы. "Исходим из того, что внутрикипрские аспекты урегулирования являются исключительной прерогативой кипрских сторон, - подчеркнули на Смоленской площади. - Вместе с тем убеждены, что поиск урегулирования проблемы острова должен вестись в рамках, определенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН".

Затрагивая тему возможных новых идей, направленных на разрешение этого конфликта, в МИД РФ указали, что такие предложения "должны быть, во-первых, приемлемыми для обеих сторон, а во-вторых, верифицированы новыми резолюциями СБ ООН". "Полагаем существующую систему внешних гарантий безопасности Кипра устаревшей, не отвечающей современным реалиям и нынешнему международно-правовому статусу республики, - отметили в министерстве. - Наиболее эффективными мерами обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности объединенного Кипра считаем гарантии Совета Безопасности ООН".

В российском дипведомстве также поддержали решение СБ всемирной организации о продлении до конца июля 2019 года срока полномочий Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных в буферной зоне между греческой и турецкой частями острова. Вместе с тем в МИД РФ заявили, что в условиях неурегулированности кипрской проблемы "не может быть речи об изменении мандата ооновской миссии".