{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Захарова: Россия не допустит повторения украинских провокаций в районе Керченского пролива

Для этого ведется соответствующая политико-дипломатическая работа, заверила официальный представитель МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия не допустит повторения провокаций со стороны Украины в районе Керченского пролива и ведет соответствующую дипломатическую работу. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

На эту тему
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины. Хроника, реакция, последствия

Ранее в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО.

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на возможную провокацию со стороны Киева, Захарова сказала: "Ответ уже дало российское руководство. Во-первых, теми действиями, которые были предприняты, когда была совершена первая провокация, а во-вторых, объяснив, что... такие провокации допускаться не будут".

По ее словам, МИД ведет дипломатическую работу по предотвращению подобных инцидентов. В частности, Лавров уделил внимание этому вопросу на двусторонних встречах на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 15-17 февраля.

"Для этого ведется политическая, дипломатическая работа. Значительное время в ходе двухсторонних встреч в Мюнхене Сергей Лавров посвятил именно возможности совершения аналогичных провокаций", - сказала официальный представитель МИД.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Политический кризис в Венесуэле
Замглавы МИД Венесуэлы проведет рабочие встречи в Москве
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев планирует обсудить с Иваном Хилем текущую ситуацию в Венесуэле
Читать полностью