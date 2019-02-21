Захарова: Россия не допустит повторения украинских провокаций в районе Керченского пролива

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия не допустит повторения провокаций со стороны Украины в районе Керченского пролива и ведет соответствующую дипломатическую работу. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале .

Ранее в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО.

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на возможную провокацию со стороны Киева, Захарова сказала: "Ответ уже дало российское руководство. Во-первых, теми действиями, которые были предприняты, когда была совершена первая провокация, а во-вторых, объяснив, что... такие провокации допускаться не будут".

По ее словам, МИД ведет дипломатическую работу по предотвращению подобных инцидентов. В частности, Лавров уделил внимание этому вопросу на двусторонних встречах на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 15-17 февраля.

"Для этого ведется политическая, дипломатическая работа. Значительное время в ходе двухсторонних встреч в Мюнхене Сергей Лавров посвятил именно возможности совершения аналогичных провокаций", - сказала официальный представитель МИД.