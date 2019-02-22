Посол РФ: разгром ИГ позволил сохранить Сирию и стабилизировать Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Уничтожение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других экстремистов позволило сохранить сирийскую государственность. С таким заявлением выступил в четверг посол России в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в честь Дня защитника Отечества в Вашингтоне.

"Современные Вооруженные силы России с честью выполняют возложенную на них миссию. Берегут и преумножают славные традиции предыдущих поколений. В Сирии при решающей роли российских военнослужащих нанесен сокрушительный удар по международному терроризму. Разгром ИГ и других экстремистов позволил сохранить сирийскую государственность и стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке", - заявил российский посол.

Он отметил, что, "к сожалению, обстановка в мире остается крайне сложной". "Не ослабевает накал старых конфликтов, возникают новые очаги напряженности, подстегивается гонка вооружений. Корень многих проблем - в нарушении принципа единства и неделимости безопасности. Именно поэтому так важно развивать международное сотрудничество, включая укрепление связей и взаимопонимания между военными", - считает дипломат.

"Наша общая цель - создать систему гарантий равной безопасности, опирающейся на коллективные усилия всех заинтересованных государств. Только так мы сможем обеспечить мир и спокойствие для наших граждан", - добавил Антонов.