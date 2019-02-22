Российские военные раздали гуманитарную помощь беженцам с Восточного Евфрата

ДАМАСК, 22 февраля. /ТАСС/. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон раздали гуманитарную помощь беженцам с Восточного Евфрата. Свыше 300 пакетов с гуманитарной помощью получили обитатели лагеря Думейр в пригороде Дамаска. В пакетах - продукты для семьи на неделю: тушенка, крупы, мука.

Эти люди нуждаются в помощи, так как не могут вернуться домой годами. Они бежали от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, но в настоящее время области Восточного Евфрата остаются под контролем, а фактически оккупацией, сил международной коалиции и подконтрольных им отрядов "Сирийских демократических сил". Эти экстремистские формирования всячески препятствуют началу мирного диалога по восстановлению единства Сирии и отказывают в праве беженцам вернуться в свои дома.

В лагере Думейр проживают 1200 семей с Восточного берега - из областей Ракка, Дейр-эз-Зор, Хасака. "Раньше у нас было много семей из Восточной Гуты, - рассказывает директор лагеря Мустафа Хамеджи. - А на Восточный берег люди возвращаться отказываются, неспокойно там".

Судьба человека

Али Салям был вынужден покинуть родину пять лет назад и с тех пор не видел своих родственников. Тем не менее он отказывается возвращаться домой в провинцию Дейр-эз-Зор, поскольку не видит там жизни для себя и своей семьи. Как многодетный отец, он получил в лагере отдельную комнату, сыновья устроились на работу в промзоне Адра и жизнь семьи более-менее наладилась. "В моем селе все разрушено, возвращаться некуда. Я крестьянин, а на Восточном берегу нет даже воды, чтобы орошать поля. Вернуться туда, чтобы с голоду умереть? Мне надо семью кормить", - говорит он.

Благодарность России

Судьба Али Саляма является примером острой для Сирии проблемы - сразу после освобождения от террористов племена по обоим берегам Евфрата заговорили о воссоединении. Учитывая, что гуманитарные аспекты силами прозападной коалиции в расчет не берутся, шейхи племен обратились за помощью к России. Глава влиятельного здесь племени Шумар шейх Удей аль-Гаси благодарен РФ за содействие в сохранении территориальной целостности страны. "Спасибо России, ее народу, президенту и Вооруженным силам за твердую позицию в отношении нашей страны. Надеемся, что эти отношения будут развиваться и укрепляться. Даст Бог, наша страна вскоре вновь станет свободной. Спасибо и мир вам", - сказал шейх Удей аль-Гаси во время посещения российской авиабазы "Хмеймим".

За единую Сирию

К движению "За единую Сирию", которое призвано стать основой для внутриполитического объединения страны, примкнули все арабские племена восточной части страны.

В январе в ассирийском городе Итрия прошел Конгресс племен Восточной Сирии, в ходе которого население с обоих берегов Евфрата призвало к объединению всей территории Сирии. Шейх Удей аль-Гасим вошел в состав Политсовета движения. Его позиция неизменна - сохранение единства страны и ее полное освобождение от иностранных войск.