Беглов выразил солидарность с ЦИК в вопросе недопустимости досрочного голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в пятницу, что солидарен с Центризбиркомом России в вопросе недопустимости возвращения досрочного голосования на выборах.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в Санкт-Петербурге осуществляются "попытки все-таки не мытьем, так катаньем" организовать досрочное голосование на выборах в единый день голосования 8 сентября. Она выступила резко против такой инициативы, так как досрочное голосование всегда сопровождалось ранее большим количеством нарушений.

В пятницу, открывая заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ, Памфилова, обращаясь к Беглову, выразила надежду на то, что досрочного голосования на выборах в Петербурге не будет.

"Едины в этом мнении абсолютно", - согласился с ней врио главы города.

В Петербурге 8 сентября пройдут муниципальные и губернаторские выборы.