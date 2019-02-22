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Разногласия между РФ и ПАСЕ

Лавров: Россия ценит позицию Кипра по урегулированию кризиса в Совете Европы

Главы МИД двух стран также обменялись мнениями о состоянии дел в отношениях между РФ и Евросоюзом

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия высоко ценит позицию Кипра по преодолению кризиса в Совете Европы (СЕ) через возвращение к базовым принципам устава организации. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

"Обменялись мнениями о состоянии дел в отношениях между РФ и Евросоюзом. Ценим конструктивную позицию Кипра в пользу нормализации этих отношений", - сообщил российский министр.

"Ценим также позицию наших кипрских коллег в пользу преодоления кризиса в Совете Европы через возвращение к базовым принципам устава этой организации, в соответствии с которым все его члены равны в своих правах", - подчеркнул Лавров.

В апреле 2014 года делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 

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Лавров, Сергей ВикторовичКипрРоссияРазногласия между РФ и ПАСЕ
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