Песков: Россия не испытывает фрустрации из-за отсрочки с назначением нового генсека ОДКБ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия и другие страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не испытывают никакой тревоги из-за отсрочки с назначением нового генерального секретаря этой организации вместо снятого с этой должности в ноябре 2018 года представителя Армении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ни в Кремле, ни среди других членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума в оперативном руководстве ОДКБ нет, потому что там работает исполняющий обязанности генсека (представитель РФ Валерий Семериков - прим. ТАСС), который будет исполнять свои обязанности до того, как ситуация с новым генеральным секретарем прояснится", - сказал он.

Песков при этом признал, что "есть некоторые разногласия среди членов ОДКБ, которые в настоящий момент урегулируется, этот процесс продолжается". "Но это не означает, что существует какой-то дефицит оперативного управления", - резюмировал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала со ссылкой на свои источники, что ОДКБ на ближайший год может остаться без полноценного генсека в связи с тем, что одна из стран организации - Армения - не согласовала назначение на этот пост главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася. В публикации отмечалось, что премьер Армении Никол Пашинян рассчитывал утвердить своего кандидата.

2 ноября 2018 года по инициативе армянской стороны бывший генсек организации Юрий Хачатуров был снят с этой должности. Армения заявляла, что должна сохранить этот пост до истечения срока ее полномочий.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.