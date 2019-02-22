Песков: снижение ТВ-аудитории послания может быть связано с развитием интернет-платформ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Кремль связывает снижение доли просмотра послания президента Федеральному собранию в столичном телеэфире с развитием других платформ, где можно было посмотреть эту трансляцию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные компании Mediascope, согласно которым послание - 2019 в Москве смотрела меньшая доля телезрителей, чем в последние годы.

"Мы обратили внимание на это [исследование]. В целом, ведь все более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где мы так оперативно не получаем замеры и аналитику. То есть, чтобы достоверно понять, сколько в общем людей смотрели [послание], нужно к телевизионному смотрению добавить еще интернет-смотрение, причем на самых различных платформах, вот тогда будет полная картина", - сказал Песков.

Он обратил внимание, что процесс изменения пропорции просмотров между телеэфиром и интернетом идет во всех странах мира, что связано с развитием общества и технологий. "И, конечно, важно проанализировать в целом цифры по стране, а не только по Москве, думаю, что в ближайшие дни это будет сделано", - добавил Песков.

Комментируя предположение, что снижение доли телевизионной аудитории послания в Москве может быть связано со снижением рейтинга президента, Песков подчеркнул, что "это весьма примитивистский и поспешный подход к анализу". "Можно и так делать, но ситуация гораздо более многогранна. Судить просто по телесмотрению в Москве и говорить о рейтингах, о падении чего-то - это достаточно примитивно, необходим более глубокий анализ", - сказал представитель Кремля. Он еще раз обратил внимание на то, что и вне контекста послания президента ситуация с телеаудиторией "в целом достаточно подвижная".

Президент РФ огласил послание Федеральному собранию 20 февраля.