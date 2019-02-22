Слуцкий предложил членам Конгресса США провести совместную конференцию с депутатами России

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в пятницу предложил провести конференцию или семинар с участием российских и американских законодателей.

"Мы неоднократно приглашали американских коллег к диалогу. Давайте проведем семинар, конференцию. Сегодня две крупнейшие ядерные державы не имеют права иметь столь сложные отношения по вине, к сожалению, американской стороны, которая использует любую ситуацию, чтобы деформировать образ России в мире, в том числе в нашей организации", - сказал он в ходе заседания Общего комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Таким образом Слуцкий ответил на высказывания американского сенатора-республиканца Роджера Уикера, который на заседании комитета повторил ничем не подкрепленный тезис о якобы попытках РФ вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году, в выборы в Конгресс в 2018 году, а также в избирательные процессы в странах Прибалтики и на Украине.

"Мы никогда не вмешивались и не имеем возможности вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах Америки, этому нет ни одного субстантивного подтверждения. Я прошу сенатора Уикера изменить свою риторику", - заявил Слуцкий.

Ранее глава международного комитета Госдумы сообщил журналистам, что подвижек в вопросе организации визита российских парламентариев в Вашингтон и их встречи с американскими коллегами нет.