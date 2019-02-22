Лавров 24-25 февраля посетит Вьетнам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Вьетнам 24-25 февраля для участия в международной конференции. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24-25 февраля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Вьетнам для участия в конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире" в городе Хошимин", - сказала она. Захарова уточнила, что на полях встречи возможен краткий контакт Лаврова с руководством МИД Вьетнама.

Она также сообщила, что мероприятие организуется Международным дискуссионным клубом "Валдай" совместно с Дипломатической академией МИД Вьетнама в рамках программы перекрестного Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России.

"В повестке дня конференции - обсуждение перспектив развития Азиатско-Тихоокеанского региона с акцентом на интеграционные процессы и формирование архитектуры безопасности и сотрудничества, а также тематики дальнейшего продвижения двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметила Захарова.

Представитель МИД также заявила, что Лавров 26 февраля в ходе рабочего визита в город Учжэнь в Китае обсудит со своим китайским коллегой Ван И ситуацию в Венесуэле, на Корейском полуострове и сирийскую проблематику.

Как сообщила дипломат, встреча состоится на полях министерской встречи в формате Россия - Индия - Китай (РИК). "Основное внимание будет уделено главным политическим событиям двусторонних отношений в этом году, прежде всего участию президента России [Владимира Путина] во втором форуме высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс - один путь", который состоится в апреле в Пекине", - сказала она.

"Министры обсудят пути дальнейшей координации в мировых делах, - указала Захарова. - Кроме того, они затронут актуальные международные вопросы, включая проблематику контроля над вооружениями, ситуацию вокруг Венесуэлы, обстановку на Корейском полуострове, сирийскую проблематику, положение дел в Афганистане".