МИД России ожидает от США масштабной провокации с гуманитарным конвоем в Венесуэле

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. США 23 февраля намерены устроить на границе Венесуэлы масштабную провокацию. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте, это все понимают. На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое и руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем, чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала она.

Захарова добавила, что США перебрасывают спецсилы и технику к границе Венесуэлы в рамках подготовки к провокации. "Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы", - информировала она.

23 февраля ожидается прибытие американской гуманитарной помощи, за которой уже направилась колонна сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Власти страны называли данную акцию троянским конем и дешевым шоу олигархии. В качестве предупредительной меры республика закрыла морскую и воздушную границы с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.